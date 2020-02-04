Emilia Clarke: Google’da kendimi aratmıyorum

Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke başarının tarifini arama motoru Google’u kullanmamak olarak verdi.

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HBO yapımı Game of Thrones (Taht Oyunları) ile kariyerinde zirve yapan; Taşların Çağrısı, Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi ve Şüphe Ötesi gibi önemli filmlerin ardından son olarak Bir Şans Daha filminde Kate karakteriyle seyirci karşısına çıkan Emilia Clarke, arama motoru Google'dan uzuk durmaya çalıştığını söyledi.

BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ

33 yaşındaki oyuncu "Google’da hiçbir şeye bakmıyorum, kendimi aramıyorum ve aratmıyorum. Bu, şöhretle ve gelecekteki başarısızlıklarla başa çıkmak için başarının bir tarifi” dedi.  Google'da 'Emilia Clarke' diye arama yapınca 136 milyon sonuç çıkıyor.

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