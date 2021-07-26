Emily Blunt: Eşim işimle ilgili bağışıklık kazandı

İngiliz oyuncu Emily Blunt, eşi John Krasinski'nin, Dwayne Johnson ve Matt Damon'la birlikte oynadığı filmlerle ilgili kıskançlık yapmadığından emin olduğunu söyledi.

26.07.2021 - 10:41

Emily Blunt: Eşim işimle ilgili bağışıklık kazandı

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Başrollerini Dwayne Johnson ile paylaştığı Jungle Cruise filmiyle gündemde olan Emily Blunt, eşi John Krasinski'nin kendisini kıskanmadığını açıkladı.

"BU DURUMA ALIŞIK"

Daha önce Matt Damon ve Tom Cruise gibi isimlerle kamerena karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, eşi John'un, kendisinin erkek meslektaşlarıyla samimi çalışmasına alışık olduğunu belirtti.

Blunt  iaktör ve yönetmen Krasinski'nin iki çocuğu va Blunt  iaktör ve yönetmen Krasinski'nin iki çocuğu va

Blunt, "John işimin gerektirdiklerini yapmam konusunda bağışıklık kazandı. Bu gerçek, evlendiğimizde anlaşmamızın bir parçası oldu" dedi.

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