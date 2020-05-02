Emily Ratajkowski bu kez maskesini taktı

1 milyon 100 binden fazla vakayla corona virüsün en çok görüldüğü ülkelerin başında gelen ABD'de maskesiz görüntülenen ünlü model Emily Ratajkowski eleştiriler sonrası tavrını değiştirdi.

02.05.2020 - 13:07

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Dünyada 3 milyon 400 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsün en yaygın olduğu ülkelerin başında ABD'de geliyor. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde Sebastian Bear-McClard ile karantinada olduğu Los Angeles'ta maskesiz görüntülenen Emily Ratajkowski eleştirilerin hedefi oldu.

KÖPEĞİNİ VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Instagram hesabından verdiği corona virüs mesajlara rağmen maske takmayan ve paparazzilerin tedbir sorularına yanıt vermeyen 27 yaşındaki model sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası tavrını değiştirdi.

Önceki gün Los Angeles'ta görüntülenen ünlü model bu kez dikkatli davrandı. Ratajkowski, köpeği Colombo'yu veterinere götürürken maskesini taktı. ABD'li model paparazzilerin sorularına yine yanıt vermeden evine doğru yol aldı.

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