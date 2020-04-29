Emily Ratajkowski corona virüsü hiçe saydı

Dünyada 3 milyon 100 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs için uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Emily Ratajkowski de corona virüsü nedeniyle eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte Los Angeles’taki evlerinde karantina uyguluyor hatta sosyal medya hesabından takipçilerinea uyarılarda bulunuyor.



Ancak 28 yaşındaki model iş kendine gelince uyarıları hiçe saydı. 2 yıl önce New York'ta evlenen ABD’li model ile oyuncu Sebastian Bear-McClard, Los Angeles'ta köpeklerini gezdirirken objektiflere takıldı.

Ratajkowski, geçenlerde evde kaçan köpeğini bulmak için ayakkabısız sokağa fırladı

GRUPTAN KİMSE TEDBİR ALMADI



İkiliye, arkadaşları da eşlik etti. Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de yaşayan gruptan kimsenin tedbir almaması dikkat çekti.

SORULARA YANIT VERMEDİ



Emily Ratajkowski kendisini görüntüleyen paparazzilerin sorularına yanıt vermedi. Ünlü model, gazetecileri tebbesümle karşıladı.

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