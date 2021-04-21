Emina Jahovic evini Türk Konsolosluğu'na kiraya verdi

Emina Jahovic, Sırbistan'da aile yadigarı olan evlerini geçtiğimiz yıl tamamen yeniletti. 200 bin Euro'ya restore edilen eve, Belgrad'daki bir fuardan ve yurt dışından mobilyalar alındı. Sabah'tar Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Jahovic, evin 11 ay boyunca boş kaldığını, annesinin Belgrad'da yaşadığını bu nedenle evi ağabeyi Mirsad Türkcan ile birlikte kiralamaya karar verdiklerini söyledi. Ev, konsolosluğa uygun şekilde yenilendi ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Yeni Pazar Başkonsolosluğu olarak hizmete açıldı.

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