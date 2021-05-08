Emina Jahovic: Mustafa'nın krizde olmadığını biliyorum

10 yıllık evliliklerini 2018'de sonlandıran Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor. Pandemi nedeniyle maddi krizde olduğunu iddia eden Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'e ödediği 25 bin TL'lik nafakanın düşürülmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

PANDEMİ KRİZİ



Popçunun "Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyorum" diyerek aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi.

"TÜM KADINLAR İÇİN SAVAŞIYORUM"



Sandal'ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu söyleyen Emina, "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

ARAMIZDAKİ BAĞ ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEK



Sandal ile Jahovic, 10 yıllık evliliklerini Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak noktalamıştı. Jahovic, “Kolay değil bir evliliğin bitmesi. Biz yakın dostuz sonuçta, çocuklarımızdan ötürü hep öyle kalacağız” ifadelerini kullanırken, Mustafa Sandal, Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik beraber gidiyoruz” demişti.

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