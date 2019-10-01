Beş ay süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Emina Jahovic ve Sadettin Saran, önceki gün Bebek’teki bir kafede görüntülendi.
Hürriyet'in haberine göre, mekandan çıkarken habercileri fark eden Saran, Jahovic’in eline uzandı ve çift el ele ilk pozunu vermiş oldu.
Saran ile Jahovic, sene sonuna doğru evlenecekleri iddialarına yanıt vermedi.
Emina Jahovic, Haziran 2018’de oğulları Yaman ve Yavuz’un babası Mustafa Sandal’dan boşanmış, Kasım 2018’de iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı.