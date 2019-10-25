Ünlü rap şarkıcısı Eminem, geçen yıl 'vatandaş ihbarı' sonrası ABD Gizli Servis'i tarafından soruşturuldu.
Buzzfeed’in haberine göre 47 yaşındaki Amerikalı rap’çi, ABD Başkanı Donald Trump hakkında tartışmalı şarkı sözleri nedeniyle Gizli Servis’in hedefi oldu.
Eminem’in 2017 BET Hip-Hop Ödül Töreni’nde söylediği The Storm şarkısı Trump’ı yeren sözlere sahipti.
Eminem daha sonra Ivanka Trump’ı hedef alan Framed şarkısını yazdı. Ünlü rap şarkıcısı, The Ringer adlı şarkısıyla Trump’a yüklenmeye devam etti.
"GÜVENLİK TEHDİDİ YOK" RAPORU
Gizli Servis ajanlarının tartışmalı şarkı sözleri nedeniyle Eminem’i sorduladığı ise bir yıl sonra ortaya çıktı. Eminem'in ifadesi sonrası bir rapor hazırlanarak, rap’çinin şarkı sözlerinin Trump’ın güvenliğini tehdit niteliği taşımadığı yazıldı.
EMINEM: TRUMP'IN BAŞARILI OLDUĞU TEK ŞEY IRKÇILIK