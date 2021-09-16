Emma Raducanu'nun tasarımı yok sattı

ABD Açık’ta şampiyon olarak tarihe geçen İngiliz tenis yıldızı Emma Raducanu (18) moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Maçlarda giydiği kırmızı ve mavili takımı yok sattı.

TÜM BEDENLERİ TÜKENDİ



Toplam 110 Sterlin’e (1286 TL) gelen takımın tüm bedenleri tükendi.



SOSYAL MEDYADAN TANITTI

Dört kez Grand Slam şampiyonu ancak tenise ara veren Naomi Osaka ise yeni bir cilt bakım markası kurdu.

Osaka, mental sıkıntılar yaşadığı için 23 yaşında spora ara verdi

23 yaşındaki oyuncu KINLO adını verdiği markasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

EMME RADACANU KİMDİR?

ABD Açık Tenis Turnavası'nda üstün başarı sergileyen Emma Raducanu bu yılın yıldızı parlayan sporcularından biri olarak tarihe adını yazdırdı. İlk kez eleme maçlarını geçerek büyük bir tenis turnuvasını kazanan, üstelik de hiç set vermeden şampiyonluğa ulaşan 18 yaşındaki genç sporcu aynı zamanda bu turnuvada 44 yıl aradan sonra birinciliğe ulaşan ilk İngiliz tenisçi oldu.

İLK TURNUVASINA MAYISTA KATILDI

Emma Raducanu ilk Dünya Tenis Profesyonel (WTO) Turnuvasına mayıs ayında İngiltere'deki Nottingham Açık Teniz Turnuvası'nda katıldı. Her ne kadar ilk turda yenilse de Wimbeldon'a katılmak için davet almayı başardı.

İngiltere'deki ünlü Wimbledon turnuvasına ilk kez 2008 yılında gençler kategorisinde katılan Raducanu bu yılki turnuvanın dördüncü turunda ntıbbi gerekçelerle çekildi.



EHLİYETİNİ YENİ ALDI



Nefes almakta zorluk çektiğini ve baş dönmesinden dolayı rahatsız olduğunu belirten genç sporcu önceki maçlarda "hayatının en iyi tenisini oynadığını" söyleyerek "hayatın bir sonraki durağında neler olacağını merakla beklediğini" ifade etmişti.



Geçtiğimiz aylarda lise bitirme sınavlarına giren Emma Raducanu, sürücü ehliyetini de yeni aldı.





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