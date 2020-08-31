Emma Roberts-Garrett Hedlund çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Julia Roberts’ın yeğeni ABD'li oyuncu Emma Roberts, Garrett Hedlund ile yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşıyor. Hedlund ile ebeveyn olmak için hazırlanan Roberts, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.



Sevgilisi ile hamilelik pozunu yayınlayan 29 yaşındaki oyuncu, "Ben ve benim iki favori erkeğim" notunu düştü. Böylece Emma Roberts, böylelikle erkek bebek beklediğini duyurmuş oldu.İlk defa karnı burnunda pozunu paylaşan Roberts'ın fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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