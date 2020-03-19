Emma Stone ile Dave McCary düğünlerini iptal etti

Hollywood'da film çekimlerini durdurup, sinema salonlarını kapattıran corona virüs, düğünleri de erteletiyor. La La Land filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanan ünlü oyuncu Emma Stone'la üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Dave McCary'nin aylardır hazırlandıkları düğünlerini iptal ettiği ortaya çıktı.

RİSKİ ARTTIRIYOR



Stone, ve nişanlısının geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılması planlanan düğünü, corona virüs salgınında büyük kalabalıkların buluştuğu toplantıların virüsün bulaşma riskini arttırdığı gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledikleri öğrenildi.



NBA hayarın olan çiftin son olarak Golden State Warriors ve Los Angeles Clippers maçındaydı

Birçok ünlü yıldızın katılacağı düğünün yeni tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

STONE'UN FİLMİNİN ÖZEL GÜNÜ VAR