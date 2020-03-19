Emma Stone ile Dave McCary düğünlerini iptal etti

Oscarlı yıldız Emma Stone ile nişanlısı Dave McCary'nin, geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılacak olan düğünlerini corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe erteledikleri ortaya çıktı.

19.03.2020 - 08:39

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Hollywood'da film çekimlerini durdurup, sinema salonlarını kapattıran corona virüs, düğünleri de erteletiyor. La La Land filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanan ünlü oyuncu Emma Stone'la üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Dave McCary'nin aylardır hazırlandıkları düğünlerini iptal ettiği ortaya çıktı.

RİSKİ ARTTIRIYOR

Stone, ve nişanlısının geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılması planlanan düğünü, corona virüs salgınında büyük kalabalıkların buluştuğu toplantıların virüsün bulaşma riskini arttırdığı gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledikleri öğrenildi.

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Birçok ünlü yıldızın katılacağı düğünün yeni tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

STONE'UN FİLMİNİN ÖZEL GÜNÜ VAR

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