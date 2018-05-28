Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emmanuel Emenike, evlilik yolunda ilerlediği 2013 Nijerya güzeli sevgilisi Ezinne Akudo Anyaoha ile ayrıldıktan sonra mutluluğu yine tescilli bir güzelde buldu.



Kariyerine Yunanistan'ın Olympiakos takımında devam eden Emenike, bu ayrılığın ardından tanıştığı 2014 Nijerya güzeli Iheoma Nnadi ile evlenerek mutlu sona ulaştı.



İKİ YILLIK BİRLİKTELİK

31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Iheoma Nnadi'nin düğünleri Nijerya’nın Lagos kentinde gerçekleşti. Emenike ile Nnadi mutlu günlerinden yansıyan kareleri sosyal medyadan da yayınladı.

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