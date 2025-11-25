Emmy ödüllerinde Gazze'yi anlatan yapımlara ödül
25.11.2025 10:38
AA
Emmy ödül töreninden Gazze gerçeklerini anlatan yapımlara ödül verildi.
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Emmy Ödülleri bu yıl 53.kez sahiplerini buldu. Gazze'deki insani krizi konu alan iki yapım, bu yılki Uluslararası Emmy Ödülleri'nde onurlandırıldı.
Lübnan asıllı İngiliz yapımcı/yönetmen Vanessa Bowles
Güncel Olaylar kategorisinde, Birleşik Krallık yapımı "Kill Zone: Inside Gaza” (Ölüm bölgesi: Gazze'nin içinde) birinci olurken, Haber kategorisinde Katar merkezli “Gaza, Search for Life” (Gazze, Yaşam Arayışı) ödülün sahibi oldu. Her iki yapım da, çatışma bölgesindeki sivillerin yaşadığı zorlukları güçlü bir şekilde tasvir etmeleri ve sahadaki gerçekleri küresel kamuoyuna duyurmaları nedeniyle jüri tarafından övgüyle karşılandı.