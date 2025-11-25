Emmy ödüllerinde Gazze'yi anlatan yapımlara ödül

Güncel Olaylar kategorisinde, Birleşik Krallık yapımı "Kill Zone: Inside Gaza” (Ölüm bölgesi: Gazze'nin içinde) birinci olurken, Haber kategorisinde Katar merkezli “Gaza, Search for Life” (Gazze, Yaşam Arayışı) ödülün sahibi oldu. Her iki yapım da, çatışma bölgesindeki sivillerin yaşadığı zorlukları güçlü bir şekilde tasvir etmeleri ve sahadaki gerçekleri küresel kamuoyuna duyurmaları nedeniyle jüri tarafından övgüyle karşılandı.