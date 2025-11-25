Emmy ödüllerinde Türk dizisine ödül

Oyuncu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim'in de aralarında bulunduğu dizi ekibi ödülü almak için New York'taydı.

Yapım ekibi, Deha’nın küresel başarı yolculuğunu New York’ta temsil ederek Türkiye’nin uluslararası televizyon sektöründe edindiği başarıyı bir kez daha ortaya koydu.