Emmy ödüllerinde Türk dizisine ödül
25.11.2025 10:37
AA
Türk yapımı Deha, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi pembe dizi kategorisinde ödüle layık görüldü.
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Emmy Ödülleri bu yıl 53.kez sahiplerini buldu. Ay Yapım imzalı Deha, Brezilya ve İspanya yapımlarının da yarıştığı kategoride Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı.
Dizi ekibi ödül töreninde
Oyuncu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim'in de aralarında bulunduğu dizi ekibi ödülü almak için New York'taydı.
Yapım ekibi, Deha’nın küresel başarı yolculuğunu New York’ta temsil ederek Türkiye’nin uluslararası televizyon sektöründe edindiği başarıyı bir kez daha ortaya koydu.