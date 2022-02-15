Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a bir dava daha

Çocuklarının annesi Yağmur Sarnıç’la beş ay önce çekişmeli olarak boşandıkları davanın kararı İstinaf Mahkemesi’nde bekleyen eski futbolcu Emre Aşık, bir dava daha açtı.

Haberler 15.02.2022 - 14:56

Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a bir dava daha

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Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan 6 Eylül 2021 tarihinde çekişmeli olarak boşandı. Üç çocuğun da velayetini Emre Aşık’a veren mahkeme, Yağmur Sarnıç’ı kusurlu bularak 35 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Mahkeme ayrıca Emre Aşık’ın boşandığı eşine aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle mahkemenin bu taleplerini dikkate almadığını öne süren Aşık yeniden boşanma davası açtı.

“Zina, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme” nedeniyle dava açan ve iki davanın birleştirilmesini talep eden Aşık, 100 bin lira da manevi tazminat istedi.

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