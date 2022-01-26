Emre Karayel baba oldu

Oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine girmişti. Çiftin Can adını verdikleri ilk bebekleri dünyaya geldi.

Sezayenle dünyaya gelen bebeğin, 3,5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda olduğu öğrenildi.

Oğlunun doğumuna giren 49 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak, "Oğlumuz Can sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz" mesajını paylaştı ve doğumda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karayel, dün doğum öncesi eşiyle hastane odasında çekilen fotoğlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Coming soon... (Çok yakında)" notunu düşmüştü.

Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Karayel, oğlu Can'a doğar doğmaz sarı-lacivert tulum giydirdi.

Karayel çifti, yaklaşık iki yıl önce aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.