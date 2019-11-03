Emre Kınay: Genç kuşaktan umutsuzum

Star TV’nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş’te rol alan Emre Kınay, Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda, “Çok içime sinen bir iş oldu. İzleyicinin de çok sevdiğini düşünüyorum. Senaryo ve ekip çok iyi. Entrika dolu, hoş bir hikaye” yorumunda bulundu.



“Artık iyi oyuncu yetişmiyor” diyen Kınay, “Gençler kendilerini geliştirmiyor, üstelik egoları çok şişik ve şişiriliyor. Kazandıkları paraları hep kazanacaklarını, sokakta ilgiden yürüyemeyeceklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar. Çünkü hayat öyle değil. Bu gerçekle yüzleşince de depresyona giriyorlar. Mütevazı davranamayacağım. Benim jenerasyonum gibi sürdürülebilir bir asgari azim ve sevdaya sahip olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Bu gençler kaç roman okuyor, kaç film izliyor, hangi müzeleri geziyor? Bu sözlerim tüm genç jenerasyon için geçerli. Genç oyuncular kendine sorsun; en son hangi sanat sergisine gitmişler? Yetenek önemli bir şey değil. Sadece güzellik yakışıklılık da yetmez. En önemli şey bilgidir” diyen Kınay, “Genç kuşaktan dertli değilim, umutsuzum. Bir an evvel bilinçlenmelerini istiyorum. Beğendiklerim de var. Kıvanç’a (Tatlıtuğ) bayılıyorum mesela. Son derece iyi bir oyuncu oldu. 80 milyonluk ülkede toplasan 10 iyi genç oyuncu sayamam. Kafayı doldurmadan ceplerini doldurma derdindeler” ifadesini kullandı.

EMRE KINAY SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİYLE EKRANA DÖNDÜ