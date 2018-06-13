NTV'nin deneyimli sunucuları Gülay Afşar, Seda Öğretir, Tuğba Dural, Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, Burcu Kaya ve Melda Yücel Kocaalp bayramda sanatçılar ve spor dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelip, keyifli bir bayram sohbeti yapacak.



Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, oğlu Murat Arkın’la; pop müziğin kadife sesli yorumcusu Erol Evgin kızı Elvan Evgin Sheehan ile NTV’de bayramlaşıp sohbet edecek.

Star TV’de yer aldıkları dizilerle yıl boyu konuşulan deneyimli oyuncular Nazan Kesal, Tamer Levent ve Mert Fırat bayramı NTV’de kutlayacak.



Türkiye’yi Dünya Kupası’nda temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, NTV’yi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ağırlayacak; Emre Belözoğlu ailesiyle evinin kapılarını NTV’ye açacak.

Yeni kuşağın en sevilen oyuncu ve müzisyenlerinden Can Yaman, Demet Özdemir, Edis ve Simge Sağın da NTV'de bir araya gelecek.



Gökhan Abur'un solistliğini yaptığı Kargalar Kafeste grubu da en sevilen şarkılarla NTV Bayram Ekranı'na renk katacak.

GÜLAY AFŞAR, MERT FIRAT, EDİS VE SİMGE SAĞIN’LA BİR ARAYA GELİYOR



Star TV’de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle konuşulan Mert Fırat, Gülay Afşar’ı dizi setinde ağırlayacak. Fırat, Afşar’a çocukluk günlerinden ailesine birçok konuda samimi açıklamalar yapacak. Tiyatro, sinema ve dizi kariyeriyle ilgili merak edilenleri anlatacak.



Ayrıca Gülay Afşar, pop müziğin genç ve başarılı isimleri Edis ve Simge Sağın’la Sezen Aksu’nun Beykoz’daki stüdyosunda bir araya gelecek. Bu yıl yayınladıkları albümleriyle çok konuşulan Edis ve Simge Sağın, müzikal yolculuklarını, birlikte çalıştıkları müzisyenleri, ailelerini ve merak edilenleri Afşar’a anlatacak.

SEDA ÖĞRETİR İKİ KUŞAĞI BULUŞTURUYOR



Seda Öğretir Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın ve oğlu Murat Arkın’la bir araya gelecek. Murat Arkın, babasının bayramını NTV’de kutlayacak. Baba-oğul, kalabalık bir aile olmanın güzelliğinden unutamadıkları anılarına, birlikte çektikleri ilk filmden son dönem işlerine kadar birçok özel detayı Öğretir’e anlatacak.



Öğretir, Star TV’de yakında başlayacak Erkenci Kuş dizisinin setini de ziyaret edecek. Dizinin başrolünde yer alan genç oyuncular Can Yaman ve Demet Özdemir’le dizi hakkında merak edilenleri konuşacak. Can Yaman ve Demet Özdemir, oyunculuk serüvenini Öğretir’e anlatacak.

TUĞBA DURAL SPORUN EFSANELERİYLE BULUŞUYOR



NTV Spor Spikeri Tuğba Dural, FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile TFF'nin Beykoz Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Çakır, çocukluğundan gençliğine, özel zevklerinden meslek hayatına hakkında tüm merak edilenleri anlatacak.



Ayrıca Dural, Türk futbolunda fark yaratan Emre Belözoğlu’nun evine konuk olacak. Emre Belözoğlu, eşi Tuğba ve üç çocuğuyla NTV ekibini ağırlayacak. Belözoğlu, Tuğba Dural ile ailesini, eski bayramları, futbol serüvenini, başarısının sırlarını konuşacak.

MELDA YÜCEL KOCAALP SİNEMA VE MÜZİĞİN USTALARIYLA BİR ARADA



Melda Yücel Kocaalp, Erol Evgin ve kızı Elvan Evgin Sheehan ile Polonezköy’deki evlerinde buluşacak. Baba-kız geçmişten bugüne müzikle geçen aile hayatlarını Kocaalp’e anlatacak. Meditasyon eğitmeni ve enerji terapisti olan Sheehan, babasıyla anılarını paylaşacak. Erol Evgin müzikle dolu yaşamını, yeni albüm projelerini anlatacak.



Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in yıldızı Tamer Levent ile Pera Palas’ta bir araya gelecek. Levent, İstanbullu Gelin dizisine dair merak edilenleri anlatacak. Nuri Bilge Ceylan filmlerinde de rol alan Levent, sinema kariyerine dair anılarını da paylaşacak.

BURCU KAYA, NAZAN KESAL İLE SOHBET EDECEK



NTV haber spikeri Burcu Kaya ise Star TV’nin büyük ilgi gören Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yıldızı usta oyuncu Nazan Kesal ile Pera Palas’ta buluşacak. Nazan Kesal Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle ilgili merak edilenleri paylaşacak. Diyarbakır’da geçen gençlik yıllarını, Ercan Kesal’la evliliğini, hayat verdiği güçlü kadın rollerini anlatacak.