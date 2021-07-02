En Lezzetli “anı yakalamak” isteyenler için Monochrome Bursa’da açıldı

Adını, fotoğraf sanatının daha çok siyah beyazıyla bilinen “tek ton” karelerinden alan Monochrome, misafirlerini geleneksel brasserie lezzetlerinin yanı sıra, özel tatlardan oluşan iddialı menüsüyle karşılıyor. Günün her öğünü için zengin alternatifler sunan menüde, ayaküstü atıştırmayı sevenler için de çok sayıda seçenek yer alıyor.

Fırınlanmış Pancar Carpaccio, Trüflü Semizotu Salatası, Beyaz Trüflü Mantarlı Fettuccine menüdeki favori lezzetleri oluştururken; Kıtır Tavuk Burger, Bol Otlu Baharatlı Levrek ve Monochrome’un serpme kahvaltısı ile de konukları sürpriz lezzetler bekliyor.



KAHVE TUTKUNLARI İÇNİ YENİ ALTERNATİF



Klasik brasserie anlayışına kendine has ve çağdaş bir yorum getiren Monochrome, yeni nesil 3. dalga kahveleri ile de menüdeki iddiasını koruyor. Taze kahve çekirdeklerinin kavrularak özenle hazırlandığı kahve çeşitleri, yeni buluşma noktasında kahve tutkunlarını bekliyor.



Monochrome’un tatlı menüsünde yer alan Çikolatalı Cheesecake ve özel peynirli mus kreması ile hazırlanan Oreo Cheesecake lezzetleri ile farklarını ortaya koyuyor. Monochrome’un özel reçetesi ile hazırlanan Tiramisu ise kahve yanında lezzetli bir eşlikçi olarak öne çıkıyor. Menünün diğer dikkat çeken alternatifleri ise Çikolatalı Brownie ve Orman Meyveli Tart.



ZENGİN KAHVALTI MENÜSÜ



Mevsimin en taze ürünleriyle hazırlanmış kahvaltı bölümünde Fransız Usulü Omlet gibi dünya lezzetlerinin yanı sıra Yaş Sucuklu Ekşi Maya Ekmek Tostu, pişi topları ve ekmek çeşitleri eşliğinde 2-3 kişilik sunulan Aheste Aheste Serpme Kahvaltı öne çıkıyor. Ezine peyniri, eski kaşar, lor peyniri, Van otlu peynir, hindi füme, marine edilmiş zeytinler, köy tereyağı, bal, kaymak, el yapımı çilek reçeli, kahvaltılık ezme, domates, salatalık ve yeşil biber söğüşten oluşan kahvaltı tabağı ile isteğe göre hazırlanan yumurta da servis ediliyor.



YAZA ÖZEL LEZZETLER



Yaz aylarında soğuk çorbadan vazgeçemeyenleri düşünen Monochrome’un menüsünde Ayran Aşı Çorbası öne çıkıyor. İçerik ve sunumları ile fark yaratan salataların yer aldığı Monochrome’un yaz mevsimine özel menüsünde ise kaymak loru ve taze baharatlar ile lezzetlendirilen Trüflü Semizotu Salatası ve limon şekeri ve reyhan ile hazırlanan Beykoz Köylü Pazarı Domates Salatası öne çıkıyor.



Ana yemeklerde de iddialı olan Monochrome’un ege otlarıyla lezzetlendirilen Hellim Dolgulu Izgara Kasap Köftesi ve ızgara taze fasulye ile servis edilen Bol Çekirdekli Tavuk Şinitzel menüde mutlaka denenmesi gerekenler arasında.



Balat Ergin Concept Yaşam Sokağı’nda yerini alan Monochrome iddialı lezzetleri, fark yaratan tasarımı, dikkat çeken iç alanı ve yaz aylarının keyfini yaşatan teras bölümü ile misafirlerini ağırlamaya başladı.