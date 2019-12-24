En uzun gecede Artbat performansı

Elektronik müzik sahnesinin dev isimlerinden Ukraynalı ikili Artbat, 21 Aralık Cumartesi gecesi İstanbullu müzikseverler için Module’de muhteşem bir performans gerçekleştirdi.



İkilinin performansından önce; adını dünyaya duyuran Türk DJ Volkan Gunduz setin başındaydı. Yılın en uzun gecesinde gerçekleşen etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.



Dünyanın en iyi gece kulüpleri ve festivallerinde gerçekleştirdikleri performanslarla elektronik müzik arenasında başarısını ispat eden Artbat, 21 Aralık Cumartesi akşamı Module’de sahnedeydi.



Module’de ilk olarak; bu zamana kadar birçok önemli elektronik müzik odağındaki festival ve gece kulübündeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Volkan Gunduz DJ setin başına geçti.



Yaklaşık 3 saatlik bir performansın ardından katılımcılarla buluşan Ukraynalı ikili Artbat, techno ve deep house tınıları taşıyan çalışmalarını sergiledi.



Red Bull iş birliğiyle gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.