En zengin adam, Londra'da ilk lüks kafesini açıyor (The Blue Box Cafe)

Tiffany& Co, 15 Şubat’ta Avrupa kıtasındaki ilk kafesini dünyanın en lüks AVM'lerinden biri olan Londra'daki Harrods'ta açmaya hazırlanıyor.

'Tiffany’de kahvaltı' deneyimini yaşamak isteyenler için Tiffany Blue Box Cafe, geçtiğimiz senelerde ilk şubesini New York'ta açmıştı.

Tiffany'de Kahvaltı, Audrey Hepburn'ü dünya yıldızı yapan film, şimdi kafesiyle bir popüler marka...

Blue Box Cafe, Londra

BEŞ ÇAYINA ÖZEL MENÜ

İkonik 'Tiffany mavisi' ile tasarlanan lüks kafede, kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğinin yanı sıra İngilizler'in klasiği 'beş çayı' için özel hazırlanmış seçkin bir menü yer alacak.

'Tiffany'de Kahvaltı' (Breakfast at Tiffany's) filminden ilham alınarak hazırlanan menüde yer alacak bazı lezzetlerin isimleri şöyle:

- The Central Park Salad (Central Park Salatası)

- The Big Apple (Büyük elma)

- ‘Charles Lewis Tiffany’ (trüf mantarlı tavuk)

- The Tiffany Bird’s Nest (Tiffany'nin Kuş Yuvası)

- The Blue Box Celebration Cake ('Mavi Kutu' pastası)

- ‘Tiffany Blue Egg’ lemon curd tart (Limonlu tart, beş çayı için)

ABD’li 182 yıllık mücevher markası Tiffany & Co.’yu, 2019 yılının Kasım ayında lüksün devlerinden Fransız LVMH'nin 16.2 milyar dolara satın almıştı. LVMH'nin sahibi Fransız Bernard Arnault, Tiffany markasının gücü ile kendi lüks markaları arasında bir sinerji yaratacağını açıklamıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI: ARNAULT (LÜKSÜN BABASI)



Tiffany&Co'yu da bünyesine katan LVMH Grubu hisselerinin artması sonucu, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u tahtından eden Fransız iş insanı Bernard Arnault’un, kişisel serveti geride bıraktığımız cuma günü 1,9 milyar dolar arttı.Yaklaşık 4 ay önce Forbes’e göre net serveti 102 milyar dolar olan Arnault şu anda 117 milyar kişisel servete sahip.

Bernard Arnault

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu.

Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD’li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu.



Arnault, 2012’de Fransa’da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu.

70 yaşındaki Arnault’un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi güçlü markalar yer alıyor.

