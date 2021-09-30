Enerji tazelemek isteyenler için 'Re-Charge Yourself' etkinliği

D-Resort Göcek'te diyetisyen Müge Bozok ile “Re-Charge Yourself” etkinliği başlıyor. Katılımcılar, 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın tamamında yer alabileceği gibi, 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek daha kısa süreli programa da dahil olabilecek.



Üçüncü kez gerçekleştirilecek etkinlik, diyetisyen Müge Bozok’un kişiye özel değerlendirmesi ile başlayacak. Etkinlik süresince katılımcıları; refresh yoursef soğuk sıkım içecek atölyesi, nefes ve meditasyon, Arzu Haksun Güvenilir ile müzik, şifalı bitkiler, sağlıklı atıştırmalık atölyeleri gibi dolu dolu bir program bekliyor. Doğada yapılacak yürüyüş ve bisiklet turlarının yanı sıra pilates, yoga gibi ruha da iyi gelecek aktivelerin yanında kendini şımartmak isteyenler için D-Spa deneyimi de sunulacak.

