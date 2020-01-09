Enis Arıkan: Babamla olan bütün anılarımı sildim

Puhutv’de yayınlanan Jet Sosyete dizisinin oyuncusu Enis Arıkan, Instagram hesabından kendisine gelen soruları cevapladı. Babası vefat eden 37 yaşındaki oyuncu, "Kaybettiğimden beri babamla bütün anılarımı sildim. Hepsi güzel anılar olmasına rağmen... O kadar korkuyorum ki özleme duygusunun beni kahretmesinden. Onu bastırıyorum, düşünmemeye çalışıyorum" dedi. Ünlü oyuncunun bu yorumu takipçilerini duygulandırdı.

"NE KADAN UTANGAÇ OLDUĞUMU ANLATAMAM



Instagram’da 1,9 milyon takipçisi olan Arıkan, takipçilerinden gelen sorulara açık yüreklilikle cevap vererek, kendisini yoran şeyin programsızlık olduğunu söyledi. Utangaç bir insan olduğunu söyleyen Arıkan, “Ne kadar utangaç olduğumu sana anlatamam… Ben de bunu story’lerle aştım. Her şeyi konuşa konuşa bunu aştım” dedi.



"DOĞRU İLİŞKİ KURARSAN HERKES İYİ"

Hayatının iyi gittiğini söyleyen Arıkan, “Ünlü tripleri ne ya hiç sevmem öyle şeyleri. Röportaj da yapmam. Ben çok üşeniyorum öyle şeylere. İnanılmaz insan seviyorum. İnsanları içime sokasım geliyor. İyi geçinirsen, doğru ilişki kurarsan herkes iyi. Fesatı bile seviyorum” açıklamasını yaptı.

JET SOSYETE'DE EĞLENCELİ ÇEKİM HATALARI