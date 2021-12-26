Enis Arıkan ikinci kez corona virüse yakalandı

Ağustos ayında corona virüsü atlatan oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez hastalığa yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.

Haberler 26.12.2021 - 10:31

Enis Arıkan ikinci kez corona virüse yakalandı

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Alice Müzikali'nde canlandırdığı Tavşan rolüyle 2022'de sahnelere dönmeye hazırlanan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez coronavirüse yakalandığını söyledi.

"CORONA OLAN DÜNYA GÜZELİ"

Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile corona virüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan 38 yaşındaki oyuncu, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu, "2. kez corona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

AĞRI VE ATEŞİ VAR

Yayınladığı videoda kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran oyuncu; bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini ve ateşinin olduğunu söyledi.

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