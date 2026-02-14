Epstein davası Zincirleme Reaksiyon'da mercek altında. Norveç'in adımına dikkat çekildi

OTOPSİ BULGULARINA DAİR DETAYLAR DA KONUŞULDU



Avukat Lerzenur Elik, Epstein’in hayattayken cinayetle suçlanmamasının korunmasına işaret ettiğini ve dava sürecinde koşulların değiştiğini, kamuoyu baskısının arttığını ancak sürecin Epstein'in cezaevinde intihar ettiği açıklamasıyla sona erdiğine dikkat çekti.

Programın moderatörü Seda Öğretir, Epstein’in ölümüne ilişkin önemli bir gelişmeyi de paylaştı. Öğretir, adli tıp uzmanı Dr. Michael Baden’ın otopsi bulgularının intihardan ziyade cinayete işaret ettiğini ve Epstein’in boynunda tespit edilen üç ayrı kırığın meslek hayatında benzeri görülmemiş bir durum olduğunu söylediğini aktardı.



“EPSTEIN'İN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK”



Bunun üzerine Elik, Epstein’in ölümüne ilişkin ilk günden itibaren itirazların olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Zaten ilk günlerde avukatları da bunun intihar değil, cinayet olduğunu savundu. Ancak dosyada o kadar çok şey örtbas edilmiş ki. Bugün Epstein’in hâlâ yaşadığına dair teoriler bile konuşuluyor; bu bana mantıklı gelmiyor. Öldürülmüş olma ihtimali ise çok yüksek. Çünkü bu kadar ağır suç tipleri bu denli korunup örtbas ediliyorsa, burada çok daha büyük bir güçten söz ediyoruz. Kimse doğrudan ya da dolaylı olarak karışmadığı bir suçun failini bu kadar korumaz.”

Avukat Lerzenur Elik, değerlendirmesini kamuoyuna yönelttiği “Benim asıl merak ettiğim şu: Tüm bunlar neden bugün yayımlandı?” sorusuyla tamamladı.



Programda dile getirilen görüşler, Epstein dosyasının bireysel suçların çok ötesinde, küresel bir güç ve örtbas mekanizmasına işaret ettiğini ortaya koydu.