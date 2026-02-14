Epstein davası Zincirleme Reaksiyon'da mercek altında. Norveç'in adımına dikkat çekildi
14.02.2026 12:03
Son Güncelleme: 14.02.2026 12:24
Seda Öğretir'in moderatörlüğün üstlendiği ve farklı başlıkların ortak bir zeminde buluştuğu "Zincirleme Reaksiyon", her Cuma NTV'de.
Tüm dünyada gündem olan Epstein davası, Zincirleme Reaksiyon’da mercek altına alındı. Sürece ait tüm detaylar programın son bölümünde masaya yatırıldı.
Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan ve her cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Zincirleme Reaksiyon'un son bölümünde; dünya kamuoyunu sarsan Jeffrey Epstein davası, yeni iddialar ve çarpıcı açıklamalarla yeniden gündeme taşındı.
Seda Öğretir moderatörlüğündeki programda, Epstein’in yargılanma süreci, aldığı cezalar, ölümüne ilişkin tartışmaların haricinde; yıllardır örtbas edilen iddialar ile siyasi etkiler de detaylarıyla konuşuldu.
Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
“HEDEF SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI OLSAYDI SÜREÇ BÖYLE İLERLEMEZDİ”
Programa konuk olan Avukat Lerzenur Elik, 20 yılı aşkın süredir suçların üzerinin örtüldüğüne dikkat çekerek sürecin adil bir şekilde ilerlemediğini vurguladı.
"Hedef suçluların cezalandırılması olsaydı, bu suçlar 20 yıl boyunca kayırılmaz ve hepsi ortaya çıkardı, kişiler de yargılanırdı" diyen Elik, “Süreç, Amerika’nın siyasi konjonktürüne göre şekillenecek gibi görünüyor. Bu işe adını veren Epstein bile hakkıyla ceza almamışken, diğer isimlerin örtbas edilip geri planda kalması tesadüf değil. Bu dosyanın hukuka uygun ilerleyeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.
“NORVEÇ'İN KARARI DİĞER ÜLKELERE EMSAL OLMALI”
Avukat Lerzenur Elik, dosyada yaşanan önemli bir gelişmeye de dikkat çekerek Norveç’in attığı adımı “Bu dosya kapsamında Norveç eski başbakanının dokunulmazlığı kaldırıldı ve hakkında gözaltı kararı verildi. Bu, dosya özelinde gözaltına alınan ilk bürokrat. Norveç bu anlamda çok önemli bir adım attı. Umarım diğer ülkeler için de emsal olur" sözleriyle açıkladı.
Cinsel suçlara dair toplumda yaygın olan suçlu profili konusunda da konuşan Elik, özellikle çocuk istismarı suçlarına dair kritik bir uyarıda bulundu.
“Cinsel suçlarda, özellikle çocuk istismarında bir suçlu profili yoktur" diyen Elik, “Diğer suç türlerinde kişiye bakarak bir öngörüde bulunabilirsiniz ama çocuk cinsel istismarında bu mümkün değildir. Ortak bir özellikleri yok. Bu nedenle çok büyük ve tanınmış isimlerin bu suçlarla anılması, mesleki tecrübemle beni şaşırtmıyor” şeklinde konuştu.
Avukat Lerzenur Elik, Epstein’in hayattayken hiçbir zaman cinayetle suçlanmamış olmasına dikkat çekti.
OTOPSİ BULGULARINA DAİR DETAYLAR DA KONUŞULDU
Avukat Lerzenur Elik, Epstein’in hayattayken cinayetle suçlanmamasının korunmasına işaret ettiğini ve dava sürecinde koşulların değiştiğini, kamuoyu baskısının arttığını ancak sürecin Epstein'in cezaevinde intihar ettiği açıklamasıyla sona erdiğine dikkat çekti.
Programın moderatörü Seda Öğretir, Epstein’in ölümüne ilişkin önemli bir gelişmeyi de paylaştı. Öğretir, adli tıp uzmanı Dr. Michael Baden’ın otopsi bulgularının intihardan ziyade cinayete işaret ettiğini ve Epstein’in boynunda tespit edilen üç ayrı kırığın meslek hayatında benzeri görülmemiş bir durum olduğunu söylediğini aktardı.
“EPSTEIN'İN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK”
Bunun üzerine Elik, Epstein’in ölümüne ilişkin ilk günden itibaren itirazların olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“Zaten ilk günlerde avukatları da bunun intihar değil, cinayet olduğunu savundu. Ancak dosyada o kadar çok şey örtbas edilmiş ki. Bugün Epstein’in hâlâ yaşadığına dair teoriler bile konuşuluyor; bu bana mantıklı gelmiyor. Öldürülmüş olma ihtimali ise çok yüksek. Çünkü bu kadar ağır suç tipleri bu denli korunup örtbas ediliyorsa, burada çok daha büyük bir güçten söz ediyoruz. Kimse doğrudan ya da dolaylı olarak karışmadığı bir suçun failini bu kadar korumaz.”
Avukat Lerzenur Elik, değerlendirmesini kamuoyuna yönelttiği “Benim asıl merak ettiğim şu: Tüm bunlar neden bugün yayımlandı?” sorusuyla tamamladı.
Programda dile getirilen görüşler, Epstein dosyasının bireysel suçların çok ötesinde, küresel bir güç ve örtbas mekanizmasına işaret ettiğini ortaya koydu.