Epstein Davası Zincirleme Reaksiyon’da. "Meselenin özünden uzaklaşmamak lazım"
07.02.2026 11:38
Dünya kamuoyunu uzun süredir meşgul eden Epstein davası, NTV'nin sevilen programı Zincirleme Reaksiyon’da mercek altına alındı.
Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan ve her cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Zincirleme Reaksiyon'un bu haftaki konu başlıklarından biri Jeffrey Epstein davası oldu.
Seda Öğretir moderatörlüğünde, alanında uzman dört konuğun aynı masada buluştuğu bölümde; seçilmişlik, cezasızlık, kötülük ve güç kavramları tartışmaya açıldı.
KUBRICK'IN SON FİLMİ GÜNDEME GELDİ
Yayında ayrıca sinema tarihinin en çok tartışılan yapımlarından biri olan Eyes Wide Shut filmi de gündeme geldi. 1999 yılında vizyona giren ve usta yönetmen Stanley Kubrick’in son filmi olan "Eyes Wide Shut", gizem ve psikolojik gerilim türünün çarpıcı örnekleri arasında yer alıyor.
Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın başrolleri paylaştığı filmde; özellikle gizli topluluklar ve maskeli ritüellerin işlendiği sahneler, yıllar içinde pek çok tartışmanın odağında bulundu. Filmi izleyen bazı izleyiciler, yapımda yer alan kimi sahnelerin Epstein dosyalarında geçen iddialarla benzerlik taşıdığı görüşünü dile getiriyor.
“ASIL KONUŞMAMIZ GEREKEN DOSYADA YER ALAN MAĞDURLAR”
Bu değerlendirmelere ilişkin konuşan Avukat Hediye Gökçe Baykal, önemli bir noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Kubrick’in bu konuyu gündeme getirdiği için öldüğü yönünde yorumlar yapılıyor. Özellikle vurgulamak isterim ki bu tür söylemler bizi meselenin özünden uzaklaştırıyor. Burada asıl konuşmamız gereken konu; çocuklara yönelik cinsel istismar, kaçırılan çocuklar ve Epstein dosyasında yer alan mağdurlardır.”
"ŞEFFALIK YASASI'NA DİKKAT ÇEKTİ
Baykal, ABD’de yürürlükte olan "Şeffaflık Yasası"na da dikkat çekerek, Epstein dosyasında bu yasanın uygulanmadığını ifade etti.
Özel hayatın gizliliği gerekçesiyle milyonlarca belgenin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten Baykal, “Şeffaflık yasasının ciddi biçimde ihlal edildiğini görüyoruz. Burada hangi güçlerin korunduğunu sorgulamak gerekiyor” dedi.
Avukat Hediye Gökçe Baykal ayrıca, dünya dosyayla ilişkili genelinde araştırılması gereken pek çok olayın benzer gerekçelerle örtbas edildiğini sözlerine ekledi.
Epstein hakkındaki belgelerde, ünlü milyarderin rejeneratif tıp alanında kullanılmak üzere genetik testler için ödeme yaptığı da ortaya çıktı.
JEFFREY EPSTEIN OLAYI
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlanan 3 milyondan fazla yeni belge yayınlandı.