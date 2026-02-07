Epstein Davası Zincirleme Reaksiyon’da. "Meselenin özünden uzaklaşmamak lazım"

Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan ve her cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Zincirleme Reaksiyon'un bu haftaki konu başlıklarından biri Jeffrey Epstein davası oldu.

Seda Öğretir moderatörlüğünde, alanında uzman dört konuğun aynı masada buluştuğu bölümde; seçilmişlik, cezasızlık, kötülük ve güç kavramları tartışmaya açıldı.

KUBRICK'IN SON FİLMİ GÜNDEME GELDİ



Yayında ayrıca sinema tarihinin en çok tartışılan yapımlarından biri olan Eyes Wide Shut filmi de gündeme geldi. 1999 yılında vizyona giren ve usta yönetmen Stanley Kubrick’in son filmi olan "Eyes Wide Shut", gizem ve psikolojik gerilim türünün çarpıcı örnekleri arasında yer alıyor.

Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın başrolleri paylaştığı filmde; özellikle gizli topluluklar ve maskeli ritüellerin işlendiği sahneler, yıllar içinde pek çok tartışmanın odağında bulundu. Filmi izleyen bazı izleyiciler, yapımda yer alan kimi sahnelerin Epstein dosyalarında geçen iddialarla benzerlik taşıdığı görüşünü dile getiriyor.



“ASIL KONUŞMAMIZ GEREKEN DOSYADA YER ALAN MAĞDURLAR”



Bu değerlendirmelere ilişkin konuşan Avukat Hediye Gökçe Baykal, önemli bir noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kubrick’in bu konuyu gündeme getirdiği için öldüğü yönünde yorumlar yapılıyor. Özellikle vurgulamak isterim ki bu tür söylemler bizi meselenin özünden uzaklaştırıyor. Burada asıl konuşmamız gereken konu; çocuklara yönelik cinsel istismar, kaçırılan çocuklar ve Epstein dosyasında yer alan mağdurlardır.”