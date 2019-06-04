Ünlü isimlerin seçtikleri üç fotoğraf üzerinden hayat hikayelerini ve kırılma noktalarını anlattıkları "O Anın Hikayesi" isimli NTV'nin bayram programına konuk olan isimlerden biri de oyuncu, senarist, yazar ve yönetmen Ercan Kesal'dı. Kesal, Gülay Afşar'ın sorularını yanıtladı.

"TIP HEKİMİ OLMAM, BABAMIN PROJESİYDİ"



Oyuncu yanıyla tanınan Ercan Kesal, uzun yıllar hekimlik yaptığı yıllarını anlattı. 80'lerde Ankara'ya bağlı olan Keskin kasabasındaki devlet hastesinin önünde çektirdiği ilk hekimlik fotoğrafı üzerine konuşan Kesal, o yılları şu sözlerle anlattı: “1984'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Ankara’nın kasaba ve köylerinde hekimlik yaptım. Avanos doğumluyum. Bizim oralarda doktor olmak önemlidir. Taşrada doktor bir evlat olmak, hastalanınca onlara bakmak anlamına gelir. Maddi bir sıkıntı da yaşamayacaklarını düşünürler, haklı olarak. O yüzden hekim olmam biraz babamın projesiydi diyebilirim. İyi ki bu projenin içinde yer almışım”

"SADECE FRANSIZLARA BOZLAK DİNLETMEK İÇİN BİLE SİNEMA YAPMAYA DEĞER"



Senaryosunu Nuri Bilge Ceylan'la yazdığı ve kasabanın muhtarı rolünde yer aldığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle 2010'da Cannes Film Festivali'ne katılan Ercan Kesal, filmin hayatındaki yeri ile ilgili konuştu: "Bir Zamanlar Anadolu'da’ filmi 1984'te ilk hekimlik mesleğine başladığım Keskin Devlet Hastanesi'nde çekildi. Üstelik filmin bir yerinde Keskinli Hacı Taşan'ın ‘Allı Turnam’ türküsü çalar. Filmi Cannes'te izlerken eşim Nazan'ın kulağına eğilip 'Keskinli Hacı Taşan Fransızlara bozlak dinletiyor, sadece bunun için bile sinema yapmaya değer' dedim”.



Nazan Kesal

“BENİ NURİ BİLGE İLE TANIŞTIRAN NAZAN'DIR”



Nazan Kesal ile bir psikiyatri seminerinde tanışan ve 2005'te dünya evine giren Ercan Kesal, hayat arkadaşıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu: “Benim ikinci evliliğimdi. Belki de biraz korkuyordum. Ama Nazan'ın inadı yolculuğumuzu daha da hızlandırdı. Nazan kafasına koyduğunu yapan bir kadındır. Azimlidir. Tiyatrodaki ve sinemadaki yolculuğunu hep severek izlemişimdir. Beni sinemayla ilk kez temas ettiren odur. Nuri Bilge Ceylan'ın oyuncusuydu. ‘Ercan da yazar, o da oynar’ diye beni öneren ve öven Nazan'dır.