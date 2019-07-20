Behzat Ç’nin yeni bölümleriyle ekranlara dönecek olan Erdal Beşikçioğlu, bir AVM'de yeni imajıyla görüntülendi. İş arkadaşlarıyla bir araya gelen 49 yaşındaki oyuncunun ‘bıyıklı’ yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.
Sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan usta oyuncu, sevenleriyle fotoğraf çektirmenin yanı sıra onlarla ayak üstü sohbet de etti.
Öte yandan televizyonlarda yayınlandığı 3 sezon boyunca bir fenomene dönüşen Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi adlı dizi, 25 Temmuz’da yeniden başlıyor.