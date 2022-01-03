Erdal Özyağcılar corona virüse yakalandı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar corona virüse yakalandığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özyağcılar, "10 gün sonra beraberiz" dedi.

Haberler 03.01.2022 - 16:50

Erdal Özyağcılar corona virüse yakalandı

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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, corona virüse yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. 74 yaşındaki Özyağcılar "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim" dedi. 

Erdal Özyağcılar'ın Hoş Geldin Boyacı oyunundan fotoğraf Erdal Özyağcılar'ın Hoş Geldin Boyacı oyunundan fotoğraf

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen Hoş Geldin Boyacı isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu. Seyircilere seslenen Özyağcılar, "biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" dedi.

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