Eric Clapton korsan CD davasını kazandı

Dünyaca ünlü İngiliz blues gitaristi Eric Clapton, Almanya'nın Düsseldorf yakınlarındaki Ratingen kasabasında yaşayan bir kadından, 1980 yılındaki konserlerinden birinin kaydını, izinsiz olarak çevrimiçi ortamda paylaştığı gerekçesiyle davacı oldu.



Davalı kadın, kaydı çevrimiçi olarak 9,95 euro karşılığında eBay'de satışa çıkardığında telif hakkını ihlal ettiğini bilmediğini iddia ederek mahkemeye itiraz etti. 55 yaşındaki kadın, yıllar önce hayatını kaybeden kocasının söz konusu kaydı, 1987 yılında bilindik bir mağazadan satın aldığını söylediğini aktardı. Düsseldorf Bölge Mahkemesi kadının itirazını reddetti ve Clapton'u haklı buldu.

CLAPTON'A ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Sputnik'in haberine göre mahkeme, kadının her iki tarafın da toplamda yaklaşık 3 bin 400 euro tutan mahkeme masraflarını ödemesine karar verdi. Kadının korsan albümü satmaktan vazgeçmemesi durumunda 250 bin euro para cezası veya 6 ay hapis cezası alabileceği belirtildi.



Sosyal medyadan ve müzik dünyasından birçok ünlü isim de Clapton'a açtığı dava nedeniyle tepki gösterdi.

AŞI KARŞITI HAREKETE DESTEK VERDİ

Bu Clapton'a son dönemde verilen tek tepki değil. Ünlü gitarist, Covid-19 önlemlerine karşı duruş sergiledi ve karantina karşıtı bir şarkıda yer aldı.



Aşılar piyasaya sürüldükten sonra da aşısını olmasına rağmen aşı karşıtı olduğunu açıklamış ve İngiltere'de aşı pasaportu uygulanan gece kulüplerinde ve konser mekanlarında konser vermeyeceğini ifade etmesi tepki toplamıştı.



1945 yılında İngiltre'de dünyaya gelen Clapton, solo kariyeri boyunca dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı ve 'Layla', 'Tears in Heaven' ve 'My Father's Eyes' gibi hit parçalar yayınladı.