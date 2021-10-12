Eric Clapton'dan aşı karşıtı gruba bağış

Dünyaca ünlü İngiliz blues şarkıcısı ve gitaristi Eric Clapton aşı karşıtı olduğunu her fırsatta dile getirmesine rağmen, çelişkili hareketleriyle dikkat çekiyor.



Rolling Stone dergisinde yer alan habere göre, 76 yaşındaki rock şarkıcısı, son aylarda defalarca aşı karşıtı gruplara para yardımı yaptı.



Clapton, son olarak, bir konserde "Covid-19 önlemlerini ihlal ettikleri" için para cezası alan Jam for Freedom isimli gruba para yardımında bulundu. Clapton, grup için açılan fon hesabına 1360 dolar bağışladı.

Jam For Freedom grubu, son aylarda Birleşik Krallık'ta düzenledikleri etkinliklerde, Covid-19'la mücadele edenleri rahatsız edici içeriklere yer veriyor. Hatta grubun parçalarından birinde "Zehirli aşını olabilirsin" sözü geçiyor.

MİNİBÜS SATIN ALMA PARASI DA VERDİ

Jam For Freedom'ın kurucu üyesi 27 yaşındaki Cambel McLaughlin, Rolling Stone'a yaptığı açıklamada, Clapton'dan gelen parayı görünce şaka yapıldığını düşündüğünü söyledi. Bu yüzden bağışla ilişkili hesaba bir mesaj göndererek, “Bu sahte olabilir” yazdı. Clapton'dan McLaughlin'e, "Selam, ben Eric, harika iş çıkarıyorsun" yanıtı geldi.



İkili daha sonra telefonda konuştu ve Clapton'ın, konserlere gidebilmeleri için Jam For Freedom grubuna altı kişilik bir transporter minibüsü ödünç vermeyi teklif ettiği öğrenildi. McLaughlin'e göre, Clapton daha sonra genç rock'çılara kendi minibüslerini satın alabilmeleri için bir miktar para verdi.



AŞI OLDUKTAN SONRA AŞI KARŞITI OLDU

Jam For Freedom grubunun sosyal medya hesabında, Clapton ve McLaughlin'in yan yana olduğu bir fotoğraf paylaşılarak, “Turnemize devam etmemiz için bize otobüsünüzü ödünç verdiğiniz için teşekkürler Eric Clapton. Canlı müzik mirasınıza devam edeceğiz!” denildi.



Clapton, son dönemlerde corona virüs aşısını eleştirdiği için manşetlere çıkıyor. Mayıs ayında Clapton, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca aşısının kendisi üzerinde "felaket" bir reaksiyon gösterdiğini iddia etti.



Aşı karşıtı eylemcilere yazdığı bir mektupta Clapton, "Ellerim ve ayaklarım dondu, uyuştu ve yandı. İki hafta boyunca parmaklarımı kullanamadım. Bir daha asla çalamayacağımdan korktum" dedi.



Eric Clapton, "periferik nöropatisi" nedeniyle "hiçbir zaman iğnenin sinirlerine gelmemesi gerektiğini" de söyleyerek, aşının herkes için güvenli olduğu söylemine karşı çıktığını belirtti.

COVID ÖNLEMLERİNE UYGUN KONSER VERDİ

Clapton, "Ailemi aktif olarak sevebilmek için pasif isyan yolunu seçiyorum. Şimdi bildiklerimle susmam zor" diyen Clapton, aşının yan etkilerini yaşadığı zamandan beri aşı karşıtı olduğunu dile getirdi.

Şarkıcı ayrıca, konukların aşı olma zorunluluğu gereken herhangi bir mekanda performans göstermeyi reddettiğini kamuoyuna duyurdu.



Bununla birlikte, geçen ay Eric Clapton'ın New Orleans'taki Smoothie King Center'da bir gösteri yaptığı ortaya çıktı.



Konserde Covid önlemlerine uygun olarak, 12 yaşın üzerindeki tüm personel ve katılımcıların en azından ilk Covid aşısını vurulmuş olmaları veya son 72 saat içinde yapılmış negatif corona virüs testi sonucu sunmaları gerektiği ortaya çıktı.

