Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

Yer aldığı her projeyle adından söz ettiren oyuncu Erkan Petekkaya şu sıralar Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madolyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisindeki Sadi karakteriyle adından söz ettiriyor.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?



Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır.

ERKAN PETEKKAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.



Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 yayın döneminde Atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırdı.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı. Dizi Mart 2008'de 19 bölüm yayınlandıktan sonra bitti. Petekkaya yine 2008'de Star Tv'de Son Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"i canlandırdı. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynadı. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı.

Petekkaya, son olarak TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırıyor.

ÖZEL YAŞAMI



Erkan Petekkay 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi. 'Cem Cano' adında oğlu var.

Beşiktaş taraftarı olan Erkan Petekkaya, 1.89 metre boyunda, 78 kilo ve yay burcudur.