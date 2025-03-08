Erkekler Günü 2025 ne zaman, Türkiye’de kutlanıyor mu? Erkekler Günü tarihçesi

Dünya üzerinde birçok güne farklı anlamlar yüklenirken bu özel günlerde çeşitli kutlamalar düzenleniyor. Erkekler Günü, Kadınlar Günü kadar gündem olmasa da her yıl 19 Kasım tarihinde Uluslararası Erkekler Günü kutlanıyor. Erkekler Günü, 70’ten fazla ülkede desteklenirken ABD, Avustralya, Bosna-Hersek, İngiltere, İtalya, Norveç, Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan gibi ülkeler tarafından resmi olarak kabul edildi.



ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?



Uluslararası Erkekler Günü, her yıl 19 Kasım’da kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bu özel gün 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelecek.



Erkekler Günü’nün kutlanma amacı ise cinsiyetler arası ilişkilerin kuvvetlenmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması ve günlük hayatta erkeklerin yaşadığı eşitsizliklere vurgu yapmaktır.



ERKEKLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Dünya Erkekler Günü, ilk kez Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 1992 yılında Missount Üniversitesi’nde başlatıldı.



Erkeklerin sağlık sorunlarına vurgu yapmak, cinsiyet bazlı ayrımcılıklarla mücadele etmek, erkeklerin ve erkek çocukların toplumdaki olumlu rollerini ve katkılarını vurgulamayı hedeflemiştir.



TÜRKİYE'DE ERKEKLER GÜNÜ KUTLANIYOR MU?



70’den fazla ülkede resmi olarak kutlanan Erkekler Günü, Türkiye’de resmi olarak kutlanmıyor.



Erkekler Günü’nü kutlayan ülkeler arasında ABD, Avustralya, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya, Küba, Macaristan, Malta, Norveç, Pakistan, Ukrayna, Romanya, Malta gibi ülkeler yer alıyor.



