Ünlü şarkıcı Erol Evgin ve kızı Elvan Engin Sheehan, NTV Bayram Ekranı'nda Melda Yücel Kocaalp'in konuğu oldu.

"ELVAN KONSERLERİMDE GÖZLERİNİ, KULAKLARINI KAPATIRDI"

Ekrana çıkmayı, röportaj vermeyi tercih etmeyen Elvan Engin Sheehan'ın bu tercihi hakkında Erol Evgin şunları kaydetti: Elvan küçükken, ben sahne aldığımda gözlerini, kulaklarını kapatırdı. Çok heyecanlanırdı.

Babasından sözü devralan Elvan Engin Sheehan, "Hala çok heyecanlanırım. Bir de benim yaş grubum babama aşık olduklarını söylerdi. Babamın şöhretinin hep iyi yönlerini hissettik. Annem de çok dengeleyiciydi. Ama babanın o kadar tanınıyor olması, çocuk için ilginç bir his" dedi.



"ÇOCUKLARIN ADINI HABİRE EROL KOYUYORUZ, BABAM HİÇ İTİRAZ ETMİYOR"



Üç torunu olan Erol Evgin, iki torununa Erol ismini koyan çocuklarıyla ilgili eğlenceli anektodlar da anlattı: Önce Elvan, ilk torunun adını Erol koydu. Sonra Murat da Evgin soyadıyla bir Erol olsun diye. Murat tabii bununla dalga geçiyor. "Habire Erol koyuyoruz, babam hiç itiraz etmiyor, çok mutlu" diye.



"BİRLİKTE NEFES EGZERSİZLERİ YAPIYORUZ"



Meditasyon eğitmeni ve enerji terapisti olan Elvan Engin Sheehan bazı pratikleri babası Erol Evgin'le yaptıklarını söyledi. Elvan Engin Sheehan: Babamla nefes egzersizleri yapıyoruz. Mükemmeliyetçi kimliği egzersizlerde de devreye girdiği için bir türlü kendisini bırakamıyor babam. Erol Evgin ise kızının mesleğiyle ilgili övgü dolu sözler sarfetti: Elvan mesleğini çok önemseyen, çok iyi dinlemesini bilen, bütün arkadaşlarının derdini dinleyen, çok sakin bir kadındır. Nefes konusunda çok iyi bir eğitmen olduğu için bana da çok faydası oldu.



"SILA ŞARKIDAN ATEŞ ÇIKARDI"



Erol Evgin, Sıla ile düet yaptığı "Ateşle Oynama" şarkısıyla ilgili samimi ve eğlenceli notlar paylaştı: Sevdiğim çok şarkım var. Ama bu sıralar "Ateşle Oynama" çok dinleniyor. Sıla okumak istedi ve ateş çıkardı şarkıdan. Küçük bir çocuk şarkımızı çok sevmiş. Anne babasına şarkıyı "Bir çocuk ateşle oynuyor, annesi ona kızıyor ona, babası daha sakin uyarıyor" şeklinde anlatmış.