Ersin Korkut takipçilerinden yardım istedi

Survivor 2020'den dizinden geçirdiği sakatlık yüzünden elenen ardından da yarışma sırasında köpeği Mes'in öldüğünü öğrenen gönüllülerin şampiyonu Ersun Korkut, arkadaşlarının kendisine hediye ettiği yeni sevimli dostu için takipçilerinden yardım istedi. Instagram hesabından yavru köpeğinin fotoğrafını paylaşan Korkut, isim konusunda takipçilerine danıştı.

Ersin Korkut'un yeni sevimli dostu

ÇOK GÜZEL BİR 12 YIL YAŞADI



Korkut konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Başta Acun abi ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mess’in ölümünü yarışmada kaldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm. Ama Mes çok güzel bir 12 sene yaşadı. Yaşlıydı ve ömrü maalesef bu kadarmış. Arkadaşlarım bana sürpriz yapıp bu minik yavruyu sahiplenmişler. Şimdi İstanbul’da beni bekliyor. Mess’in anısını bu minikle devam ettireceğim. İsim bulma konusunda bana yardımcı olur musunuz? Yeni dostumun adı ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum.

Başarılı performansına rağmen sakatlığı nedeniyle elenen Ersin Korkut gönüllerin şampiyonu olarak anılıyor

Ersin Korkut, Survivor'dan elendikten sonra yaptığı ilk paylaşımda "3 aylık Survivor maceramda beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerin desteğiyle bütün engelleri aştım" açıklaması yapmıştı.