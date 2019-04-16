Star TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Avlu’ya bu hafta Ertan Saban, Deniz’in geçmişte büyük aşk yaşadığı Oğuz Okan karakteriyle bu hafta dahil oluyor.

Avlu’nun güçlü oyuncu kadrosuna katılacak olan Ertan Saban, Oğuz Okan karakteriyle ve büyük sırlarla Deniz’in karşısına çıkıyor.



AVLU 38. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE- VİDEO

Güçlü oyuncular ve onların yeni hikayeleriyle izleyicisine sürprizler yapmaya devam eden Avlu’da yaşanacak bu önemli gelişme ile tüm dengeler değişecek. Oğuz Okan, 18 yıl sonra büyük aşkının karşısına çıkarak Deniz’in büyük bir şok yaşamasına neden olacak.

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı Star’ın sevilen dizisi Avlu’da yaşanacak büyük karşılaşma sadece Deniz’i değil herkesin hayatını etkileyecek.

AVLU 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO

Yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, genel yönetmenliğini Yüksel Aksu, yönetmenliğini Hülya Gezer ve Şafak Bal’ın yaptığı senaryosunu Oya Yüce ve ekibinin kaleme aldığı Avlu 18 Nisan Perşembe, saat 20.00’de Star’da.