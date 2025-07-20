Erzurum’da hayrete düşüren görüntü: Köpek, kediyi sokak ortasında emzirdi

Erzurum’da bir caddede köpeğin kediyi emzirmesi ve ortaya çıkan manzara herkesi hayrete düşürdü. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Erzurum’da hayrete düşüren görüntü: Köpek, kediyi sokak ortasında emzirdi

’un Oltu ilçesinde sokak ortasındaki bir ile köpeği görenler önce şaşırdı sonra da hayretle izledi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; bir caddede köpeğin kediyi emzirmesi ve ortaya çıkan manzara herkesi hayrete düşürdü.

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