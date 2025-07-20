Erzurum’da hayrete düşüren görüntü: Köpek, kediyi sokak ortasında emzirdi

Erzurum’un Oltu ilçesinde sokak ortasındaki bir kedi ile köpeği görenler önce şaşırdı sonra da hayretle izledi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; bir caddede köpeğin kediyi emzirmesi ve ortaya çıkan manzara herkesi hayrete düşürdü.