Esenler Film Festivali başladı. Altan Erkekli Serpil Tamur'a onur ödülü

ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Programda birçok önemli yapımda ve tiyatro oyununda rol alan, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Altan Erkekli'ye "Onur Ödülü" takdim edildi.

Ödülünü Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu'ndan alan Erkekli, “Festivalin bu yıl altıncısını düzenliyorsunuz. İnşallah 66'ncısında da burada olalım. Bu güzellik devam etsin. Genci, yaşlısı, herkes burada. Bu organizasyonda en büyük katkı Esenler Belediyesinin. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kalabalık, İstanbul'da hayatın içine anlam katan bu organizasyonun hem İstanbul'un diğer ilçelerine hem de tüm Türkiye'ye örnek olması, gelişmesi dileğiyle” diye konuştu.

"Kurtlar Vadisi" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan Serpil Tamur da festivalde onur ödülüne layık görüldü. Küçük bir kaza sebebiyle programa katılamayan Tamur adına ödülü, festival yarışmasının jüri üyesi ve görüntü yönetmeni Cevahir Şahin aldı.

Festivalin uluslararası "Onur Ödülü"ne bu yıl İran'dan ünlü oyuncu Rıza Naci ile senarist ve yönetmen Rıza Mirkerimi değer görüldü. Ödülünü oyuncu Nursel Köse'den alan Naci, bunu kendisine layık gören herkese teşekkür etti.

Yönetmen ve senarist Handan İpekçi'nin ödülünü takdim ettiği Mirkerimi de “Ne zaman Türkiye'ye gelsem, davet edilsem, kendimi ülkemdeymişim gibi hissederim” sözleriyle teşekkür etti.

Programın sonunda Fi Orkestrası, "Titanic", "Game Of Thrones" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın arasında olduğu Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü filmin müziğini seslendirildi.