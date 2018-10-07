İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Eser Yenenler: Sıkıldık birbirimizden

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la birlikte yaptığı 3 Adam programıyla ses getiren Eser Yenenler'in yoluna tek başına devam etme kararı aldığı öne sürüldü.



Koç ve Büyükak ile çok iyi dost olduğunu ama artık herkesin kendi kariyerleri için solo projelere yönelmesini gerektiğini söyleyen Yenenler'in müziğe yöneleceği iddia edildi.



Yenenler, lise yıllarında yaptığı gibi yeni bir rock grubu projesini hayata geçirmeyi de planlarken; Koç ve Büyükak Yol Arkadaşım 2 filmlerinin vizyona girmesi için gün sayıyor.