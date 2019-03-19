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Usta oyuncu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Eşini gözyaşlarıyla uğurlayan Akbağ, Çika’yı son yolculuğuna İzmir'de uğurladı.

Yaşanan acı olay sonrasında Akbağ'dan ilk paylaşım geldi. Akbağ, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" dedi.