Usta oyuncu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Eşini gözyaşlarıyla uğurlayan Akbağ, Çika’yı son yolculuğuna İzmir'de uğurladı.
Yaşanan acı olay sonrasında Akbağ'dan ilk paylaşım geldi. Akbağ, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" dedi.
Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'dan ilk paylaşım
Yaşam
Geçen hafta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acısını paylaşan herkese teşekkür etti.
Usta oyuncu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.