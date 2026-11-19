Eski Bond Pierce Brosnan'dan yeni James Bond'a destek. "Yolculuğun tadını çıkar"
19.11.2026 12:09
Yeni James Bond filminin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenirken, senaryosunu ise Steven Knight kaleme alıyor.
Yeni James Bond rolü için Robert Pattinson'ın seçilmesinin yankıları sürüyor. Eski Bond yıldızlarından biri olan Pierce Brosnan, Pattinson'a desteğini gözler önüne serdi.
Daniel Craig'in emekliliği sonrası başlayan “Yeni James Bond kim olacak?” tartışması birkaç gün önce son buldu. Amazon MGM Studios, 007 rolünü üstlenecek ismin Robert Pattinson olacağını duyurdu.
40 yaşındaki Pattinson, James Bond rolü için Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'den sonra seçilen yedinci oyuncu oldu.
Pierce Brosnan, beşinci James Bond olarak dört filmde rol aldı.
“MUHTEŞEM OLACAKSIN”
1995-2002 yılları arasında dört filmde James Bond'u canlandıran Pierce Brosnan, Robert Pattinson’a sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle destek verdi.
Pattinson'a başarılar dileyen Brosnan, “Sevgili Robert, Bond dünyasına hoş geldin. Muhteşem olacaksın. Harika işlere imza atmanı ve her geçen gün daha da başarılı olmanı izlemek büyük bir keyifti. Bu yolculuğun tadını çıkar. Sevgilerimle” ifadelerini kullandı.
Bond rolü için seçimler sürerken de açıklama yapan Pierce Brosnan , favorisinin daha önce birlikte çalıştığı Callum Turner olduğunu ifade etmişti.
Detayları sır gibi saklanan James Bond filminin serinin devamı değil, yeni bir başlangıç olması bekleniyor.
“HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU”
Jack Lowden, Josh O’Connor, Callum Turner ve Nicholas Hoult gibi rakiplerini geride bırakarak James Bond olarak seçilen Robert Pattinson, heyecanını “007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum” diye paylaştı.
BOND SEÇİMİNİN PERDE ARKASINI BEZOS ANLATTI
Öte yandan Amazon kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos da İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın deneme çekimlerine bizzat katıldığını açıkladı.
Seçim sürecinin başında Pattinson'ın şöhreti yüzünden tereddüt ettiklerini de ifade eden Bezos, "Robert Pattinson'da ve performansında özel bir şey vardı" dedi.
Fakat deneme çekimlerinin ardından kararın kesinleştiğini vurgulayan Bezos, o anı “Deneme çekimlerinde durum o kadar netti ki... 'İşte James Bond' dedik” diye aktardı.
Merakla beklenen yeni James Bond filminin vizyon takvimi henüz kesinleşmese de çekimlerin 2027'de başlaması, filmin ise 2028'de vizyona girmesi planlanıyor.