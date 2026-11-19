“MUHTEŞEM OLACAKSIN”

1995-2002 yılları arasında dört filmde James Bond 'u canlandıran Pierce Brosnan, Robert Pattinson ’a sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle destek verdi.

Pattinson'a başarılar dileyen Brosnan, “Sevgili Robert, Bond dünyasına hoş geldin. Muhteşem olacaksın. Harika işlere imza atmanı ve her geçen gün daha da başarılı olmanı izlemek büyük bir keyifti. Bu yolculuğun tadını çıkar. Sevgilerimle” ifadelerini kullandı.

Bond rolü için seçimler sürerken de açıklama yapan Pierce Brosnan , favorisinin daha önce birlikte çalıştığı Callum Turner olduğunu ifade etmişti.