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19 yıllık evliliklerini geçen yıl noktalayan Burak Sergen ile Işıl Ulutürk bugün Etiler'de bir araya geldi.



Çukur dizisinde hayat verdiği Baykal karakteriyle son dönemde gündeme gelen Burak Sergen, buluşmaya nişanlısı Nihan Ünsal'la gelirken Işıl Ulutürk'e yeni sevgilisi eşlik etti.



Anlaşmalı olarak evliliklerini bitiren çift ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu: "Hepinizin bildiği gibi 19 yıllık evliliğimizi iki ay önce tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle ve oğlumuz Cansın'ımızla bu haberi paylaşmak için okulların kapanmasını bekliyorduk ki cuma günü basın bu haberi sizlerle paylaştı. Biz de bu süreci hızlandırmak zorunda kaldık. Bilin ki 19 yılımızın sonunda biz yine yan yana, omuz omuza bir aile olarak, anne baba olarak yürüyeceğiz . Ayrılığımızda kesinlikle üçüncü şahıslar ya da kırıcı başka sebepler aranmamasını çocuğumuzun sağlığını dikkate alarak rica ederiz. Sebebimiz ise çözemediğimiz kişisel anlaşmazlıklardır. Yorum ve haber yaparken göstereceğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz..."