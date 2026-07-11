Eski Kanada Başbakanı, sevgilisi Katy Perry'nin TikTok videosunda
11.07.2026 11:35
Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten eski Başbakan Justin Trudeau, dünya ünlü şarkıcı sevgilisi Katy Perry'nin yeni şarkısının TikTok tanıtımında zıplayarak dans etti.
Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry'nin TikTok platformundaki şarkı tanıtımında zıplayarak dans etti.
2015 ile 2025 yılları arasında Kanada Başbakanı olarak görev yapan Justin Trudeau, siyaseti bıraktıktan sonra birlikte olmaya başladığı dünya çapında tanınan şarkıcı Katy Perry ile birliktelik yaşıyor.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikili, yeni bir adım attı. Eski başbakan, son olarak kız arkadaşının yeni şarkısını tanıtmak amacıyla çekilen bir TikTok videosunda boy gösterdi.
Bu eğlenceli anlar, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Bir dönem dünya siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, pop yıldızı sevgilisi Katy Perry'ye verdiği tam destekle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Perry'nin merakla beklenen yeni şarkısı "Watch It Burn" için TikTok'ta yayımlanan tanıtım videosunda Trudeau'nun, arka planda genç bir dansçının enerjisiyle zıpladığı görüldü.
BİRLİKTELİKLERİ BİRİNCİ YILINI DOLDURDU
İlk kez 2025 yılının yaz aylarında birlikte görülen ve ilişkilerinde bir yılı geride bırakan ünlü çift, geçen ay New York'ta düzenlenen Tribeca Film Festivali'nde kırmızı halıda el ele yürüyerek ilişkilerini kamuoyuna ilan etmişti.
Festival kapsamındaki röportajlarda Katy Perry, Trudeau'yu "hayatımın aşkı" ve gökyüzünde uçan bir uçurtma gibi kendisini dengede tutan bir "çıpa" olarak nitelendirmişti.
Katy Perry, geçmiş ilişkilerine ve karşılaştığı zorluklara meydan okuyan yeni şarkısı "Watch It Burn" için tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 54 yaşındaki eski başbakan da her adımda onun yanında yer alıyor.
Trudeau, son olarak Perry'nin şarkısı için çekilen TikTok tanıtım videosunda zıplarken görüntülendi.
Turne otobüsleri ve kamyonların önünde çekilen eğlenceli TikTok videosunda Trudeau, takım elbise ve kravatını çıkararak yeşil bir tişört giydi ve ritme ayak uydurdu.
Sosyal medya kullanıcıları, eski bir başbakanın bir pop videosunda bu kadar özgürce dans ettiğini görmekten şaşkınlık duyduklarını ifade ederken, paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izleme sayısına ulaştı.