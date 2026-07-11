Eski Kanada Başbakanı, sevgilisi Katy Perry'nin TikTok videosunda

BİRLİKTELİKLERİ BİRİNCİ YILINI DOLDURDU

İlk kez 2025 yılının yaz aylarında birlikte görülen ve ilişkilerinde bir yılı geride bırakan ünlü çift, geçen ay New York'ta düzenlenen Tribeca Film Festivali'nde kırmızı halıda el ele yürüyerek ilişkilerini kamuoyuna ilan etmişti.

Festival kapsamındaki röportajlarda Katy Perry , Trudeau'yu "hayatımın aşkı" ve gökyüzünde uçan bir uçurtma gibi kendisini dengede tutan bir "çıpa" olarak nitelendirmişti.

Katy Perry, geçmiş ilişkilerine ve karşılaştığı zorluklara meydan okuyan yeni şarkısı "Watch It Burn" için tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 54 yaşındaki eski başbakan da her adımda onun yanında yer alıyor.

Trudeau, son olarak Perry'nin şarkısı için çekilen TikTok tanıtım videosunda zıplarken görüntülendi.

Turne otobüsleri ve kamyonların önünde çekilen eğlenceli TikTok videosunda Trudeau, takım elbise ve kravatını çıkararak yeşil bir tişört giydi ve ritme ayak uydurdu.

Sosyal medya kullanıcıları, eski bir başbakanın bir pop videosunda bu kadar özgürce dans ettiğini görmekten şaşkınlık duyduklarını ifade ederken, paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izleme sayısına ulaştı.