Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu

Eski manken Firdevs Alkan (51), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu. Alkan'ın şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Haberler - DHA 16.02.2022 - 15:17 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 15:21

Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu

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Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.

Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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