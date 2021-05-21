Esra Bilgiç: Aile yapısını zedeleyecek rolleri kabul etmiyorum (Esra Bilgiç kimdir?)

Son dönemlerin popüler isimlerinden olan Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AİLE YAPISINI ZEDELEYECEK PROJELERDE YOKUM"



Bilgiç, "Şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısını zedeleyecek fikirleri normalleştirecek, doğaya ve hayvanlara zarar verecek bir karakteri oynamayı kabul etmiyorum" dedi.

Esra Bilgiç, rol adlığı dizinin final yapmasının ardından yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle tekrar ekranlarda olacak.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 Ankara doğumlu olan Esra Bilgiç, Türk oyuncu ve mankendir.

KİŞİSEL HAYATI

Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi ve 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.

Bilgiç Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim görüyor ve bir erkek kardeşi var.

KARİYERİ



2014-2019 arası 5 sezon yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.

Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edinen oyuncu, performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı. Bir senelik aranın ardından, 2020-2021 yılları arasında Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Diriliş Ertuğrul

Bir Umut Yeter

Ramo

Kanunsuz Topraklar

GAZETECİ PRENSES'İ RÖPORTAJ İÇİN KANDIRMIŞ

