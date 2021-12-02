Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu’nda Zahide karakterini canlandıracak

Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu’nun cuma günü başlıyor. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı dizide Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, rolünü ve hazırlık sürecini anlattı.

Haberler 02.12.2021 - 12:24

Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu’nda Zahide karakterini canlandıracak

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Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosunda yer alan Esra Dermancıoğlu, diziyi ve hazırlık sürecini anlattı. Dizide canlandırdığı Zahide karakterinin kıyafetleri için ünlü modacı Tanju Babacan ile çalıştığını anlatan Esra Dermancıoğlu; “Tanju Babacan ile Fashion Week için yaptığı ksa metrajlı filmde tanıştık. Aşık olduk birbirimize, onu tam bilemiyorum ama ben ona aşık oldum.Her tipte kadın yapısını bilen ve ona göre harika tasarımlar yapan bir isim, bu projede de beni kırmadı" dedi.

Dermancıoğlu, "Zahide’nin tüm kostümlerini karaktere göre tasarlayıp hazırlıyor ve birlikte çok eğleniyoruz. Ama en önemlisi tüm kostümlerin içinde hem oyuncu hem de kadın olarak çok rahatım. Kostümlerin içinde rahatça hareket edebilmek benim çok önemli bir konfor” diye konuştu.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu için çok heyecanlı olduğunu bu heyecanın ekrana da yansıyacağını belirtti.
Kaderimin Oyunu nefes kesen hikayesi ile cuma günü saat 20.00’de Star’da.

Kaderimin Oyunu 1. bölüm 2. fragman

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