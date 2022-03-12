Esra Ersoy'a cinsel istismar suçundan 10 yıl 1 ay hapis

Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi.



Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirirek tacizde bulundu.



"ANNENE 'KAMERA ŞAKASI OLDUĞUNU' SÖYLE"



Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Ersoy, S.B'ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti. Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlamasıyla dava açtı.



T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.



Esra-Ceyda kardeşler