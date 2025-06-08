Kurban eti saklamanın püf noktası: Kasap esnafı anlattı

Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban etinin 12 saat dinlenmeden dolaba yerleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kurban eti saklamanın püf noktası: Kasap esnafı anlattı

Sıcak etlerin birbirine değmemesine gerektiğini ifade eden Kadir Şen, vatandaşların etleri parçalara ayırarak muhafaza etmesini önerdi.

Kurban eti saklamanın püf noktası: Kasap esnafı anlattı - 1

Aksi takdirde etin çabuk yeşereceği konusunda uyarıda bulunan Şen, etlerin poşette bekletilmemesinin önemine vurgu yaptı. Şen, poşetlerin sadece taşıma amacıyla kullanılması gerektiğini dile getirdi.

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