Eternals setinde bomba alarmı

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) 6 Kasım 2020'de vizyona girecek 25. süper kahraman filmi Eternals'ın çekimleri İspanya'da devam ediyor. Kanarya Adaları'na bağlı Fuerteventura Adası'nda bulunan film ekibi sette henüz patlamamış bir bomba bulunmasıyla panik yaşadı ve çekimlere ara vermek zorunda kaldı.



GÜVENLİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİLER



Sette başrol oyuncuları Angelina Jolie ile Richard Madden'in de bulunduğu ve ihbar üzerine güvenli bölgelere sevk edildikleri açıklandı.



"NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ"



Sette çalışan bir kişi The Sun'a yaptığı açıklamada "Gerçekten çok korkutucuydu. Yüzyıllardan beri el değmemiş bir bomba. Ama ona yaklaştığımızda ne olacağını bilemeyiz" diye konuştu.





ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILIYORDU



Bombanın bölgeye nasıl geldiği bilinmiyor ancak Fuerteventura Adası'nın İkinci Dünya Savaşı zamanında Alman askeri üssü olarak kullandığı belirtiliyor.

KIT HARINGTON DA FİLMİN KADROSUNDA



Yönetmen koltuğunda Chloe Zhao’nun oturduğu filmin kadrosunda Angelina Jolie, Kumail Nanijani, Ma Dong-Seok, Salma Hayek, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry'nin yanı sıra Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington da rol alıyor.

ETERNALS FİLMİNİN KONUSU

Marvel, The Eternals’ın ilk çizgi romanını 1974’te yayınladı. Jack Kirby’nin yazdığı çizgi romanı, 2006’da Neil Gaiman yedi kitaplık yeni bir seride kahramanlara modern bir görünüm vererek tekrar yayınlandı. The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbirleriyle mücadele ediyor.

Angelina Jolie'nin son filmi Maleficent: Mistress of Evil fragmanı