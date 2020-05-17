Eugenie Bouchard için açık artırmada 85 bin dolar (Gelir bağışlanacak)

Eugenie Bouchard kendisiyle buluşmak isteyen hayranları için bir hayır kurumuyla açık arttırmaya katıldı. 2 bin 500 dolardan başlayan açık artırma önceki gün sonuçlandı.



Bouchard'ın yaptığı açıklama göre açık artırma 37 kez teklif aldı ve 85 bin dolardan alıcı buldu. Gelir yardım kuruluşuna vereceğini dile getiren ünlü tenisçi çok mutlu olduğunu ifada etti.



Kazanan ve misafiri, Bouchard'ın maçını oyuncu locasında antrenörü ve misafirleriyle birlikte izleyecek. Bouchard, turnuvada giydiği ayakkabıları ve kullandığı raketi imzalayarak kazanana verecek.



Kazanan şahıs ve misafiri, Bouchard ile birlikte akşam yemeğine de çıkacak.