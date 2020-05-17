Eugenie Bouchard için açık artırmada 85 bin dolar (Gelir bağışlanacak)

Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, bir hayır kuruluşu için yaptığı projeyle adından söz ettirdi. Bouchard yardım için düzenlediği açık artırmaya 85 bin dolar verildi. Ünlü tenişçi kazanan hayranımı maçında misafir edecek ve raketini hediye edecek.

17.05.2020 - 16:20

Eugenie Bouchard

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Eugenie Bouchard kendisiyle buluşmak isteyen hayranları için bir hayır kurumuyla açık arttırmaya katıldı. 2 bin 500 dolardan başlayan açık artırma önceki gün sonuçlandı.

Bouchard'ın yaptığı açıklama göre açık artırma 37 kez teklif aldı ve 85 bin dolardan alıcı buldu. Gelir yardım kuruluşuna vereceğini dile getiren ünlü tenisçi çok mutlu olduğunu ifada etti.

Kazanan ve misafiri, Bouchard'ın maçını oyuncu locasında antrenörü ve misafirleriyle birlikte izleyecek. Bouchard, turnuvada giydiği ayakkabıları ve kullandığı raketi imzalayarak kazanana verecek.

Kazanan şahıs ve misafiri, Bouchard ile birlikte akşam yemeğine de çıkacak.

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